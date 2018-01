M5S, disgelo Di Maio-Grillo. E via la candidata no vax

di Stefania Piras

«Se volete continuiamo a starci ancora un po' sul ....». Il sempre misuratissimo Luigi Di Maio si lascia andare e cerca di allentare la tensione davanti all'obiettivo della telecamera che deve immortalare il momento del disgelo tra lui e Beppe Grillo. Succede ieri sera a Cesena, nel teatro dove sta per andare in scena Fake, lo spettacolo di Grillo a cui Di Maio ha voluto assistere soprattutto per restaurare l'immagine di unità affettuosa con l'ex comico che la politica ora la farà completamente slegato...