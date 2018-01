M5S, Di Maio: «Usano Roma e Torino contro di noi»

Luigi Di Maio difende le sindache Raggi e Appendino. «Sono giorni che vedo utilizzare Roma e Torino contro di noi in campagna elettorale, anche il presidente del Consiglio è intervenuto in questa bagarre politica. Pensavo che Gentiloni avesse rispetto della sua figura istituzionale, invece è sceso nella mischia ad alimentare questa propaganda che serve soltanto per coprire le loro malefatte con le banche». Così Luigi Di Maio, candidato premier di M5S, oggi a Torino.



Il candidato premier poi si è fatto immortalare a pranzo con la sindaca Chiara Appendino e Davide Casaleggio a Torino, principale tappa odierna del tour elettorale. A «svelare» l'incontro è lo stesso Di Maio con una foto su instagram che ritrae il capo politico del Movimento, Casaleggio e Appendino, sorridenti al ristorante. «Pausa pranzo con amici a Torino», scrive Di Maio che, già questa mattina, ha definito una «fake news» le presunte tensioni tra lui e Appendino.

Sabato 13 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA