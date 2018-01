M5S, Di Maio: «Liste pronte, abbiamo una squadra incredibile»

«In queste ore in tutte le Regioni d'Italia i nostri delegati stanno presentando le liste per le Politiche. I collegi uninominali li abbiamo messi a disposizione per tutti quelli che volevano mettersi in gioco con noi. domani mattina presenterò questi candidati, una squadra incredibile, c'è un tale che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi ci sono presidenti di ordini professionali, c'è un ammiraglio, c'è un capitano dell'esercito, ci docenti universitari, imprenditori, c'è il presidente del Potenza Calcio, lucano dell'anno». Lo afferma in un video su fb il candidato premier M5S Luigi Di Maio. «Per gli altri - sottolinea - la composizione delle liste è stata un'esperienza devastante, e cito Matteo Renzi. Per noi è stata un'esperienza entusiasmante che ci ha permesso di portare a bordo del M5S tanta gente nuova, di cui dobbiamo essere orgogliosi della cui disponibilità siamo onorati». «La campagna sta andando bene, sono arrivati quasi 500mila euro di donazioni ma continuate», sottolinea ancora Di Maio che mostra gli ultimi sondaggi di Ixé che mostrano il M5S in crescita. E, in merito ai sondaggi Di Maio osserva: «FI e Lega si rubano i voti a vicenda, il centrodestra è una grande allucinazione, quando cresce il partito di Berlusconi cala quello di Salvini e viceversa. Gli unici che crescono anche quando aumenta l'affluenza al voto siamo noi. I prossimi trenta giorni valgono i prossimi dieci anni».



«I partiti con la preparazione delle liste hanno dimostrato chi sono mostrandoci il peggio. Il partito democratico fa le assemblee alle 4 di notte per paracadutare gli uomini di Renzi ovunque tranne che a casa loro, dove evidentemente li conoscono - sottolinea sempre Di Maio in un post sul blog delle Stelle, il M5S - L'esempio più eclatante è quello della Boschi a Bolzano, ma anche la Lorenzin a Modena ha un certo fascino. Sono tutti candidati in due o tre collegi perché hanno una paura enorme che non li votino da nessuna parte. Più che comporre le liste pare abbiano giocato al lotto puntando all'ambo su tutte le ruote». E ancora: «Le liste dei partiti di destra e di sinistra sono piene di politici che sono lì da 20 anni, di impresentabili condannati e indagati, di paracadutati che se ci fossero le preferenze non entrerebbero mai in Parlamento», sottolinea ancora il M5S che attacca: «Berlusconi ha fatto le liste del centrodestra a sua immagine e somiglianza, con il beneplacito di Meloni e Salvini, che si fanno belli a parole, ma prendono in giro gli elettori».



«Non possiamo non iniziare da Luigi Cesaro, detto "a purpetta", accusato di voto di scambio alle ultime elezioni regionali, e quindi premiato dal centro destra con un seggio blindato. Dato che "a purpetta" si sarebbe sentito solo, sembra che sia stato accontentato e che gli abbiano affiancato alcuni fedelissimi, fra cui Carlo Sarro, indagato per turbativa d'asta in un'inchiesta che portò all'arresto di 13 fra presunti affiliati o fiancheggiatori del clan dei Casalesi. Siccome chi lavora bene deve essere valorizzato, come non dare un posto anche a Franco Rinaldi, condannato nel processo 'Corsi d'oro' e imputato nel processo "Matassa" per corruzione elettorale? Rinaldi, inoltre, è il cognato del deputato Francantonio Genovese, condannato in primo grado per il processo sui corsi di formazione regionale, e zio di Luigi Genovese, appena eletto all'Ars, e già indagato. Buon sangue non mente», attacca il M5S. «La classe dirigente è importante, deve aver pensato il trio Berlusconi, Meloni e Salvini, bisogna dare l'esempio sul territorio, e allora perché non candidare Urania Papatheu, manager catanese condannata in primo grado per la gestione dell'ex ente fiera di Messina? Ma sì, che c'è di male? Però mancava qualcuno accusato di mafia e pareva brutto. Allora sono corsi ai ripari e hanno messo nelle liste Antonio D'Ali, accusato di concorso esterno a cosa nostra. Per i Pm D'Alì avrebbe avuto rapporti con le cosche, e con esponenti di spicco dell'organizzazione come Matteo Messina Denaro, fin dai primi anni 90, e avrebbe cercato l'appoggio elettorale delle famiglie. Altro che società civile! Altro che competenza», conclude.

