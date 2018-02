M5S, David Borrelli: «Non sto male e fondo un nuovo movimento»

L'eurodeputato 5 stelle David Borrelli, fedelissimo di Grillo e Casaleggio, rompe il silenzio e annuncia di non avere problemi di salute e di voler fondare un nuovo movimento. Lo annuncia lui stesso su Facebook, dopo la sospresa suscitata ieri dal suo addio nel mezzo della bufera sui rimborsi.



« Ieri ho preso una decisione difficile che merita qualche spiegazione, perché sto leggendo troppe fantasiose ricostruzioni. Non ho problemi di salute e non ne ho mai accennato. Auguro al Movimento 5 Stelle una strada costellata di ambiziosi traguardi e grandi successi », ha scritto Borrelli.



« Per tredici anni il Movimento è sempre stato la mia casa - scrive l'eurodeputato ormai ex M5S - l’ho visto nascere ed ho avuto il privilegio di assistere molto da vicino a tutte le tappe di questa avventura. Ora è arrivato per me il momento di cambiare percorso. Nella vita mi sono sempre occupato con grande intensità di imprenditori e risparmiatori. Per questo ho deciso di aderire ad un nuovo progetto: un movimento, che nascerà a breve, e che si occuperà proprio di imprenditori e risparmiatori. Lo devo a loro, lo devo alla mia vita ».



Borrelli, uno dei tre soci dell'associazione Rousseau, aveva fatto sapere ieri attraverso un laconico comunicato dei 5 stelle che intendeva lasciare il Movimento: Lla sua è stata una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Prendiamo atto che Borrelli non fa più parte del M5s», si leggeva. Lo scorso ottobre in un post Borrelli ricordava i bei tempi delle origini del M5s e concludeva: «Ha ragione Beppe Grillo, come sempre, abbiamo sbagliato qualcosa». Oggi la conferma che l'addio non dipende da motivi di salute ma è un nuovo capitolo delle frizioni dentro il gruppo il vertice grillino.





