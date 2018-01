Caso Raggi, Di Maio: «Se sei condannato anche in primo grado devi dimetterti»

Condanna in primo grado uguale dimissioni per il M5S. Lo ripete Luigi Di Maio in un video girato in Trentino durante il tour elettorale: «All'interno del nuovo statuto ci sono regole etiche che non ha nessun partito», ribadisce Di Maio che precisa: «non solo se sei condannato in primo grado devi dimetterti, ma anche se sei indagato e se durante le indagini emergono delle condotte immorali devi andare a casa».



«La sindaca Raggi ha chiesto di andare al giudizio immediato. Non ci sono commenti da fare perché questo è un Paese dove come fai sbagli: se non lo avesse fatto, sarebbe stato un problema, l'ha fatto ed è un problema. Io sono molto tranquillo su questo: Virginia sa quello che deve fare», è il commento del candidato premier del MoVimento 5 stelle Luigi Di Maio, intervenuto questa mattina a San Giorgio della Richinvelda rispetto alla scelta della sindaca della Capitale nella vicenda giudiziaria.

Intanto non è escluso che si tenga una riunione di maggioranza con la sindaca Virginia Raggi la prossima settimana sulla sua decisione di chiedere il giudizio immediato nell'inchiesta che la vede accusata di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele Marra, a capo della direzione Turismo del Campidoglio. Se alcuni consiglieri M5S sulla decisione della sindaca tagliano corto, «è una sua scelta, si sarà confrontata con i legali», altri invece, via chat avrebbero chiesto dei chiarimenti motivo per cui non è escluso un vertice. Prospettandosi una sentenza di primo grado prima della fine della consiliatura in caso di condanna, Virginia Raggi - come ha detto anche in passato - si atterrà al codice etico. E quindi potrebbe dimettersi.