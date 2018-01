M5S, Di Maio candidato ad Acerra

di Stefania Piras

Di Maio sarà candidato nel collegio uninominale di Acerra (Napoli) per il Movimento 5 stelle. Acerra è la città più popolosa del collegio che comprende anche Pomigliano d'Arco, città natale dello stesso Di Maio, e altri comuni a nord est della città metropolitana di Napoli.





«Voglio dare all'Italia il gruppo parlamentare migliore che habl avuto. Queste sono persone super competenti», così Luigi Di Maio nella conferenza stampa in corso al Tempio di Adriano, presenta i candidati M5S ai collegi uninominali.In sala si notano i volti già noti: da Gianluigi Paragone a Lorenzo Fioramonti. A Roma contro Paolo Gentiloni il M5S schiera l'artigiano Angelo Cirulli «un risparmiatore non tutelato nello scandalo banche». Spuntano poi anche l'architetto Alberto Sasso chiamato un anno fa da Beppe Grillo in persona per ridurre le volumetrie dello stadio della Roma.E c'è anche Claudio Consolo, professore di diritto processuale civile alla Sapienza. Si candiderà nel collegio uninominale del Senato Roma 1 contro Emma Bonino. A Casoria si candida Vincenzo Spadafora, responsabile delle relazioni istituzionali di Luigi Di Maio. A Velletri è candidata Bianca Maria Zama, già candidata M5S alle Europee del 2014 non ha passato le parlamentarie ed è stata promossa un anno fa daI candidati sono sul palco con Di Maio. E sono: L'ammiraglio Rinaldo Neri che esordisce così: non sono un politico. Poi ci sono la ricercatrice Maria Domenica Castellone, il presidente del Forum disabilità Vincenzo Zoccano, il professor Mauro Coltorti, professoressa Cinzia Boniatti, la criminologa Paola Giannettakis, il primario Gino Di Manici, il presidente dell'ordine degli avvocati Mauro Vaglio.C'è la ricercatrice Francesca Tizi, il chirurgo Pierpaolo Sileri, Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio, l'economista Patty L'Abbate, Daniela Tisi, direttrice musei Sibillini, Marco Nardin, presidente giovani Confartigianato Venezia, l'archeologa Margherita Corrado e il professore Paolo Biancone.Ad Amatrice, il comune colpito dal terremoto nel 2017, il M5S schiera l'imprenditrice agricola Sonia Santarelli. C'è il nuotatore Domenico Fioravanti e l'ex sostituto procuratore generale Alberto Cozzella che parla di «anelito di pulizia» come motivazione della scelta del M5S. A Catania corre Laura Paxia è la cofondatrice di ICC Media digital . C'è Emanuela Del Re, docente alla Sapienza ed esperta di migrazioni e rifugiati e poi l'ex dirigente della Forestale Maurizio Cattoi, il reggiano e osservatore Osce Marco Montanari.Candidato in Abruzzo a Pescara è l'ex direttore del quotidiano Il Centro, Primo Di Nicola. C'è l'avvocato Roberto Cataldi, a Chioggia corre Marco Dall'Acqua presidente mandamentale di Apindustria ed ex segretario di Confapi, il testimone di giustizia Pino Masciari, il cabarettista Paolo Maria Veronica, il professore di diritto civile Ugo Grassi. A Latina corre il rettore dell'università popolare Lusstig Rosario Calabrese.