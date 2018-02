M5s, fra i candidati in Campania â€‹spunta un esponente della massoneria

Un candidato M5S in un collegio uninominale campano risulta essere iscritto alla massoneria. Si tratta dell'avvocato Catello Vitiello, detto Lello, noto come esponente della loggia massonica napoletana La Sfinge che aderisce al Grande Oriente d'Italia.



La storia viene scritta da Il Mattino oggi in edicola. A quanto pare Vitiello avrebbe chiesto alla sua loggia di essere messo "in sonno", in pratica di essere sospeso, solo lo scorso 23 gennaio ovvero poco prima dell'assegnazione del collegio.



Non è chiaro se i dirigenti del M5S sapessero dell'iscrizione di Vitiello alla massoneria. In precedenza si erano detti sempre contrari alla presenza di massoni nelle loro liste.



Domenica 11 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA