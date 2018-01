M5S, Paragone prenota il dialogo con la Lega Nord

L'ex direttore della Padania Gianluigi Paragone lancia l'amo alla Lega. «Salvini non mi ha chiamato, ci siamo scambiati dei messaggi, ci sentiremo. Penso proprio che potrei essere l'uomo del dialogo post voto tra Movimento Cinque Stelle e Lega». Lo ha detto a Radio Cusano Campus Gianluigi Paragone, che ha aggiunto: «Salvini ha sbagliato ad allearsi con Berlusconi, aveva iniziato un percorso, avrebbe dovuto seguirlo. Sicuramente le candidature di Borghi e Bagnai hanno una sensibilità culturale che è vicina alla mia e anche a un certo modo di pensare dentro al Movimento Cinque Stelle».



Su alcuni temi macroeconomici - ha ribadito il giornalista - ci può e ci deve essere un dialogo aperto. Così vale anche per alcuni temi legati alla sicurezza. Ovviamente io farò la campagna elettorale contro il centrodestra e, mi dispiace dirlo, contro Umberto Bossi». «Per alcune battaglie, per alcuni temi, l'affinità tra M5S e Lega c'è. Salvini avrebbe potuto andare da solo e in quel caso sarebbe stato anche un pò più facile parlarsi dopo la campagna elettorale. Andando con il centrodestra dovrà rispondere di alcune incongruenze», ha sottolineato Paragone.

Martedì 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10



