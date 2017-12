M5S cambia pelle: sì alle alleanze e civici nei collegi. Norma pro Di Maio: leader in carica 10 anni

di Stefania Piras

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Come da partito nato e cresciuto in rete, il Movimento 5Stelle sta per premere il pulsante sulla formattazione di regole e statuto del M5S che saranno piegati alle nuove esigenze politiche e giudiziarie. A partire dal divieto di alleanze, destinato a scomparire e con una norma ad hoc per il capo politico, ovvero il segretario di fatto del M5S Di Maio, che potrà rimanere in carica per dieci anni. Nella giostra di nuovi staff e segreterie nate a supporto di Di Maio c'è anche in programma la nascita di una terza associazione...