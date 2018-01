M5S, al raduno di Pescara senza Grillo oltre 4 mila iscritti

Alla chiusura delle iscrizioni sono «oltre 4mila», a quanto si apprende, le persone che hanno inviato il modulo per partecipare alla tre giorni organizzata a Pescara dal M5S per illustrare - e istruire I candidati e attivisti - il programma di governo del Movimento.



Completati anche tutti gli eventi che che si succederanno all'Aurum della città abruzzese dove è prevista la partecipazione di Luigi Di Maio, Davide Casaleggio e di tutti I big del M5S. Non ci sarà Beppe Grillo, impegnato con la sua tournée teatrale che lo porterà anche in Svizzera. Grillo tra una settimana rientrerà in possesso del suo blog che dopo tredici anni non sarà più gestito dalla Casaleggio Associati.



L'azienda milanese è sempre più protagonista nella vita del M5s. Davide Casaleggio ha creato apposta l'associazione Rousseau che allestirà i corsi di formazione di Pescara. I corsi sono divisi a seconda dei settori del programma del M5S e sono previsti anche interventi di personalità esterne al Movimento. Si partirà la mattina del 19 gennaio per una tre giorni che si concluderà domenica pomeriggio e per la quale l'obiettivo dei vertici è aver terminato la scrematura delle circa 15mila auto-candidature arrivate per le parlamentarie. Nell'OpenDayRousseau di Pescara previsto, inoltre, uno spazio ad hoc per I Comuni amministrati dal M5S.

Venerd├Č 12 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:04



