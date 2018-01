Lorenzin avverte Zingaretti: «Forse mi candido contro di lui»

«Stiamo valutando in queste ore chi candidare alla presidenza della Regione Lazio e, trovandoci in una questione molto veloce, potrebbe toccare anche a me». Lo ha detto il ministro della Salute e leader di Civica Popolare Beatrice Lorenzin ai microfoni di Rainews 24.



Nel Lazio «ci troviamo di fronte a uno scontro tutto nazionale all'interno della sinistra». Il presidente Nicola Zingaretti «ha fatto una scelta, quella di accettare un veto nei nostri confronti perché siamo troppo moderati» e dando così vita a un'alleanza in Lazio con LeU, prosegue Lorenzin, ha optato per «un'alleanza contro il governo Gentiloni, un'alleanza politica: si spostano le scelte del Lazio dai temi più programmatici a quelli politici».



«Ne ho parlato con Renzi, c'è stato sgomento da parte di tutti», assicura la ministra, spiegando di aver, come leader di Civica Popolare, «lavorato molto» con la sua squadra «per fare un accordo programmatico-politico a livello nazionale» anche nel Lazio.

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018



