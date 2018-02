Lombardi-Zingaretti, lite sui fondi Ue: la pentastellata attacca il governatore

di Simone Canettieri

Lo scontro inizia a Saxa Rubra, negli studi del Tg3, quando Roberta Lombardi, candidata del M5S, sul finale legge da un foglio che «secondo il rapporto annuale della Commissione Ue sui fondi europei spesi nel Lazio sui 3 milioni e 600 mila euro di voucher familiari per gli asili nido il principio di gestione finanziaria non viene rispettato». Nicola Zingaretti su due piedi non replica. La risposta arriva però nel pomeriggio accompagnato da un avviso di querela: «Il progetto a cui fa riferimento Lombardi - spiega la...