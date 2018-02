Legge elettorale, Prodi riapre i giochi post voto

di Mario Ajello

Teoricamente, sarebbero d'accordo tutti con Romano Prodi. Ossia con il fatto, notato ieri dal Professore sul Messaggero, che il Rosatellum è una brutta legge elettorale. In effetti, è venuta fuori un po' per non deludere il presidente Mattarella; un po' perché non c'erano i numeri per farne un'altra; un po' perché non dando probabilmente la maggioranza parlamentare a nessuno, e la possibilità di fare un governo forte dopo il voto, garantisce più o meno tutti questo strano...