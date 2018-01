Salvini avverte Bossi: «Prima l'ok sul programma poi la candidatura»

Matteo Salvini non chiarisce ancora se Umberto Bossi, il fondatore della Lega che ha criticato apertamente la svolta nazionale del suo successore, correrà per un nuovo mandato in Parlamento. «Bossi - ha ribadito il segretario del Carroccio a Circo Massimo, su Radio Capital - è il padre della Lega. E a lui, come a tutti i candidati, chiederò se c'è condivisione del progetto della Lega, che si presenterà in tutta Italia». Comunque, assicura, «decideremo entro questa sera».

Venerd├Č 26 Gennaio 2018



