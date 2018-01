Lega, Bongiorno: «Mai parlato di ministeri con Salvini»

«Con Salvini ho parlato di quello che vorrei fare per la giustizia e per la sicurezza, delle leggi che potrebbe fare il centrodestra per far ripartire la giustizia e sui clandestini ma non ho mai parlato di ministeri». Lo ha detto a "L'Intervista" di Maria Latella (Skytg24) l'avvocato Giulia Bongiorno, candidata con la Lega.



«Il termine "razza" usato da Fontana è stato un lapsus ma se queste affermazioni sono fatte da un leghista li si accusa perché sarebbero state state volute - ha continuato Bongiorno - Condivido quanto dice Legnini (vicepresidente del Csm) in merito al pericolo di un nuovo razzismo dovuto al fatto che spalancando le porte a qualunque immigrazione le persone normali non riescono a distinguere tra gli immigrati regolari e gli irregolari. Si crea caos e confusione. Alcuni di questi soggetti provengono da territori in cui la donna è considerata essere inferiori, nelle loro case vi sono violenze e abbiamo importante anche questo».

Sabato 27 Gennaio 2018



