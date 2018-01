Lazio, Pirozzi: «Le mamme devono fare le mamme: per loro proporrò uno "stipendio" pagato dalla Regione»

di Simone Canettieri

Le mamme devono tornare a fare le mamme: da presidente proporrò ore di lavoro pagate dalla Regione

Il telefono mio è a disposizione di tutti ed è lo stesso da trent'anni

, ha detto poi Pirozzi rispondendo a chi gli chiedeva se fosse stato contattato da Silvio Berlusconi o Maurizio Gasparri.

Mi hanno cercato tanto tempo fa anche Matteo Renzi e Nicola Zingaretti - ha aggiunto - Io, senza fare il presuntuoso, penso che oggi il popolo del Lazio abbia bisogno di proposte per colmare lo spazio tra la politica e i cittadini. C'è grande differenza tra le politiche e le amministrative, è la Regione che incide veramente sulla vita delle persone

.

Con serenità vado avanti per la mia strada - ha proseguito Pirozzi - Oggi questa sala piena è la dimostrazione tangibile che gli uomini e le donne che sono venuti qui non sono stati proscritti ma sono venuti in maniera spontanea, oggi è la vittoria della politica: sfido qualsiasi candidato a riempire una sala come stasera, questo vuol dire che la gente normale si sta avvicinando alla politica

.



L'apertura dell'evento si è tenuta con la proiezione di un video spot su Pirozzi sulle note della canzone di Ligabue 'Una vita da mediano'. E poi un motto: o vinco o imparo, non perdo mai. Pirozzi attacca Zingaretti:

Mente sapendo di mentire

»: così il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della Regione Lazio nella lista dello Scarpone durante l'evento di presentazione dei comitati a sostegno della sua candidatura all'Atlantico Live a Roma.».