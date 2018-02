Boldrini attacca Salvini: «È lui il cattivo maestro dietro i fotomontaggi»

I fotomontaggi? «Sono minacce aggravate, come la polizia le definisce»: lo ha detto Laura Boldrini, intervenendo a Radio Popolare. Dietro queste minacce «c'è una motivazione: io chiamo le cose con il loro nome, denuncio l'insorgere di nuovi gruppi fascisti nel Paese e sulla rete». «Il fatto che io sia presidente della Camera non viene accettato da uno zoccolo duro di misoginia che non accetta che una donna possa portar avanti queste battaglie. Su di me si scatena la furia violenta della galassia di estrema destra e di cattivi maestri che vanno in tv, come Matteo Salvini».

Mercoledì 7 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA