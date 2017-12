La crisi del Pd e la necessità di ragionare sul nome del timoniere

di Paolo Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non va bene, il Partito democratico targato Matteo Renzi. Non sta per niente bene. Una emorragia di consensi che continua ad erodere, incessantemente, la sua base elettorale. Renzi l’aveva preso in mano quando, nel dicembre di quattro anni fa, pareva ridotto ai minimi termini. La sua storia era iniziata nel 2008 con il massimo di voti mai raggiunti alle politiche da una formazione di sinistra, con Veltroni, che riuscì nella storica impresa di fargli superare il 33%, con oltre 12 milioni di elettori che gli avevano dato...