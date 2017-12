L'appello di Mattarella: il lavoro è la priorità della prossima legislatura

di Paolo Cacace

Sarà il primo messaggio di Capodanno a Camere sciolte. E' sufficiente questa constatazione per comprendere quale sarà l'impronta che Sergio Mattarella darà all'atteso discorso radio-televisivo che stasera indirizzerà agli italiani. Il capo dello Stato - già attento per sua natura a non interferire in campi altrui - userà un supplemento di cautela per evitare che le sue parole, pronunciate quando è già cominciata una campagna elettorale che si annuncia assai aspra, possano...