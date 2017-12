Ius soli/ Gentiloni chiude il dossier. In fumo l’ultima ossessione a sinistra

di Alessandro Campi

Ci sono settori del Pd, del mondo cristiano-progressista e della sinistra-sinistra (se dici sinistra radicale D’Alema e Bersani si offendono) che chiedono al Presidente della Repubblica di non sciogliere anticipatamente le Camere per dare al Senato la possibilità di approvare la legge sullo ius soli. Se non è un’ossessione politica, di quelle che rischiano di produrre abbagli, poco ci manca. Contro la possibilità d’un blitz parlamentare non s’è schierata solo la destra, considerata per...