Intercettazioni, arriva il riordino anti-pettegolezzi

di Mario Ajello

Il piatto delle riforme in tema di giustizia piangeva. E tutt'ora non è colmo quanto avrebbe dovuto essere. Ma fuori tempo massimo, arriva almeno un riordino anti-pettegolezzi in materia di pubblicazione delle intercettazioni telefoniche. Si poteva fare di più? Ma anche di meno. E comunque mentre si strilla poco fantasiosamente allo scandalo della "legge bavaglio", una legge è arrivata. La sinistra-sinistra e i togati naturalmente sostengono che sulle intercettazioni una norma il governo l'ha fatta e sullo ius soli no. Ma sono proteste, come dire?, telefonate. Che non tengono nel giusto conto le garanzie personali dei cittadini. Ma vabbè. L'importante è che nella prossima legislatura quella che non è stata una priorità di questo quinquennio, la giustizia, appunto, lo diventi.

Venerd├Č 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA