Intercettazioni, c'è l'ok al decreto. Scontro sulle trascrizioni

Arriva dopo lo scioglimento delle Camere il via libera alla legge sugli ascolti, al centro di polemiche e dibattiti da oltre un decennio. Ieri il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato la riforma che limita le trascrizioni delle intercettazioni per tutelare le persone non coinvolte nelle inchieste. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, padre della nuova legge che entrerà in vigore tra sei mesi, ne evidenzia la portata: «abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalità e non...