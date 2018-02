Verso le elezioni, sondaggio Swg/ Non c’è maggioranza, decide il Sud: aA Montecitorio incerti 70-75 seggi

di Enzo Risso*

Inizia l’ultima fase della campagna elettorale. Una competizione che, fin qui, è apparsa agli italiani poco incisiva (32%), fredda e spenta (17%). Il rush finale si presenta sempre di più come una sfida all’ultimo miglio. Un’ampia quota di elettori, il 18%, che non sa ancora che cosa fare e si suddivide tra quanti (un quarto) è annoverabile tra gli indecisi disorientati (non hanno alcuna idea sul chi votare e sono candidati a infoltire le file dell’astensione) e quanti, i due terzi, sono degli...