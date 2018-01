Il libro dei sogni/Le promesse insostenibili sulla pelle dei cittadini

di Paolo Balduzzi

A ormai meno di due mesi dal voto, i quattro principali schieramenti che si affronteranno alle prossime lezioni del 4 marzo sembrano essere delineati, così come appaiono delineate le loro principali proposte in tema di spesa e tassazione. Al di là dei contenuti, specifici e diversi, emerge un evidente tratto comune riconducibile, da un lato, all’aumento di spesa pubblica, in particolare di quella rivolta alle fasce di popolazione più deboli, e, dall’altro, alla diminuzione delle entrate: un mix esplosivo,...