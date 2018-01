Regionali tra alleanze e veleni, Pirozzi: «Un patto contro di me»

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Accuse incrociate, trame e soprattutto nomignoli. O meglio: crasi. Va avanti così la campagna elettorale per le regionali del Lazio. Sergio Pirozzi, leader della Lista dello Scarpone, accusa: «C'è un patto Zinga-risi: è un unico candidato di centrodestra e centrosinistra», spiega il sindaco di Amatrice, intenzionato dopo la discesa in campo di Stefano Parisi per il centrodestra, «ad andare avanti». Pirozzi è pronto a smentire qualsiasi affinità elettiva con Roberta Lombardi,...