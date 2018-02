Il ballo degli espulsi, ultima moda M5S

di Mario Ajello

C’è il cupio dissolvi, come si sa. Ed è sempre stato una specialità molto praticata nella politica italiana (più a sinistra che a destra). Ma quella contiene, almeno nei casi importanti, per esempio la dissoluzione della Prima Repubblica, qualcosa di tragico. E perfino di nobile. Fu San Paolo di Tarso, nella Lettera ai Filippesi, a coniare questo concetto. Appartiene al melodramma invece, e non si tratta di San Paolo ma di Giggino, la variante del cupio dissolvi entrata adesso in scena: il “cupio...