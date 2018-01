Grasso adotta lo slogan di Corbyn: «Per i molti, non per i pochi»

«Per i molti non per i pochi». È la frase che campeggia, in bianco su sfondo rosso, sul palco dell'assemblea programmatica nazionale di Liberi e uguali, aperta a Roma dalla relazione introduttiva di Rossella Muroni. Lo slogan è una citazione del 'For the many, not the few', scelto da Jeremy Corbyn, il leader laburista inglese. Sul tavolo della presidenza siedono Pietro Grasso, le capogruppo del Senato di Mdp e Si, Maria Cecilia Guerra e Loredana De Petris, e i segretari di Mdp, Si e Possibile, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e Pippo Civati. In platea siedono tutti i big della lista unitaria della sinistra, da Pier Luigi Bersani a Laura Boldrini, da Vasco Errani ed Enrico Rossi. È assente Massimo D'Alema, che è in questi giorni in Iran.

Domenica 7 Gennaio 2018



