Elezioni2018, responsabile locale di Forza Nuova pubblica la foto della scheda sui social

di Marco Pasqua

Non solo hanno violato il divieto relativo all'introduzione di smartphone nella cabina elettorale, ma hanno anche pubblicato sui social la foto dello scatto fuorilegge. E ora rischiano di essere tutti denunciati. I protagonisti della fotografia incriminata sono tutti e tre di Roma. Due di loro hanno pubblicato soltanto l'immagine della scheda elettorale, senza mostrare alcuna indicazione di voto. Il terzo, invece, ha condiviso su Instagram una foto di una scheda, con la scritta “Giuliano Libero” e “Acab” (All Cops are Bastards). Il riferimento è, presumibilmente, al leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, sorvegliato speciale dallo scorso mese di ottobre. E, infatti, il profilo che ha “sfidato” il divieto è del 19enne Luca Ciano, responsabile locale di Lotta Studendesca (la formazione giovanile di Forza Nuova), di Anzio, soprannominato "bandierina": è già indagato per la vicenda dell’affissione degli adesivi con Anna Frank in maglia giallorossa.