Ex militante M5S alle Iene: «In tanti mentono sui rimborsi»

«Tra deputati e senatori siamo a una doppia cifra, è un partito fatto di furbi e furbastri che tradisce la fiducia dei cittadini». Sono queste le parole con cui un ex militante, ai microfoni de Le Iene nel servizio sul M5S trasmesso via internet questa sera, svela i mancati rimborsi che, a suo parere, coinvolgerebbero diversi esponenti del M5S. L'inchiesta de Le Iene, che il programma sceglie di mandare sul suo sito web, ha portato al ritiro, di fatto, dalla campagna elettorale dei parlamentari Andrea Cecconi e Carlo Martelli.



È l'ex militante intervistato da Le Iene, infatti, a fare i nomi dei due esponenti pentastellati, rei - è la sua accuso ai microfoni del programma Mediaset - di aver finto di restituire oltre 21mila euro, nel caso di Cecconi, e oltre 76mila nel caso di Martelli. La mancata restituzione, spiega l'ex militante, si concretizza pubblicando sul sito «tirendiconto.it» i bonifici fatti salvo poi revocarli entro 24 ore dalla pubblicazione. Interpellati il 2 febbraio scorso dall'inviato de Le Iene Filippo Roma, sia Cecconi sia Martelli negano. «Non è vero, ho tutti i bonifici fatti, sono caricati online», spiega Cecconi prima di andar via mentre Martelli prima nega con forza («A me questa cosa non risulta, questa cosa qua finisce adesso, è una cosa terribile») salvo poi rilevarsi più possibilista: «farà questa verifica, se è così provvederò a sistemare tutto». A entrambi Le Iene chiedono di contattare il programma dopo la verifica ma nessuno dei due parlamentari, spiega il programma nel servizio, si fa sentire.

