Il peso del Sud/ I “luoghi che non contano” decideranno le elezioni

di Gianfranco Viesti

Nella generale convinzione che le prossime elezioni non produrranno un risultato netto, si nascondono però ancora profondi interrogativi. Come si orienterà il voto degli incerti? Quanti italiani diserteranno le urne? Tali interrogativi sembrano ancora più forti nel Mezzogiorno. E gli orientamenti degli elettori del Sud potrebbero essere decisivi per l’esito finale. L’incertezza non scaturisce solo dal fatto che al Sud non è consolidato un sensibile vantaggio di uno degli schieramenti, come il...