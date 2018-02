Elezioni, Romani: «Vicinissimi alla vittoria, Tajani sarebbe premier di grande prestigio»

«Non mi strapperà mai questa mattina una parola sulle larghe intese, lavoriamo e siamo vicinissimi alla vittoria. In Senato c'è già la maggioranza, alla Camera ci mancano 7 deputati». Lo dice Paolo Romani (Fi), all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. «Io sono molto amico di Antonio Tajani, è una persona di grande prestigio. Sono orgoglioso di appartenere allo stesso partito», spiega Romani (Fi), rispondendo ad una domanda su chi sia il candidato premier per Forza Italia e sottolineando che non gli «dispiacerebbe assolutamente» averlo a Palazzo Chigi.



«Berlusconi ha avuto solo un eccesso di stanchezza. E comunque non potrà mai esserci un altro Berlusconi, non nel senso familiare. Dopo ci sarà un collettivo, difficilmente un altro Berlusconi», ha aggiunto Romani (Fi), rispondendo a una domanda sugli scenari futuri in Forza Italia e sulla possibilità che alla guida arrivi Marina Berlusconi.



«Noi abbiamo toni diversi ma sui contenuti la pensiamo allo stesso modo. Quando c'è interesse nazionale siamo dalla stessa parte. Forse il tono di Salvini sembra essere più forte ma i contenuti sono gli stessi», ha spiegato Romani a proposito delle sparatorie di ieri a Macerata.



«Questa è una campagna elettorale inedita: per la prima volta - ha continuato - c'è un sistema tripolare e ognuno si sceglie l'avversario che vuole e l'incompetenza del M5S mi preoccupa. È il problema di fondo».

Domenica 4 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:04



