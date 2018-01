Renzi: «Boschi sarà candidata in più posti. Berlusconi un pericolo per l'economia»

«Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli altri». Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Otto e mezzo su La7. «Mi accuseranno comunque di aver scelto fedelissimi: mi hanno accusato di tutto, anche dei sacchetti di plastica. Ma valutiamo i nomi del Pd: si candideranno Gentiloni, Padoan, persone in prima linea nella lotta alla criminalità, chi si batte a favore dei vaccini».



«Berlusconi ha governato questo paese più di Andreotti, di Aldo Moro e di Alcide de Gasperi, cosa ha combinato? Meno di quello che avrebbe potuto fare, credo che gli imprenditori questo lo sappiano», ha aggiunto Renzi nel corso della trasmissione rispondendo a Lilli Gruber. « Berlusconi è un remake del passato - ha spiegato il segretario -, Berlusconi non può candidarsi a guida del paese. Io non ho mai detto che Berlusconi è pericolo per la democrazia, ma è uno straordinario pericolo per l'Economia » .



Rispetto a un possibile confronto tv «sono disponibile. Berlusconi viene, Di Maio troverà un'argomentazione...», ha continuato il segretario del Pd.





