â€‹Potere al Popolo punta su Mélenchon

Aveva solo un problema, anzi un'ossessione, il partito di Grasso e D'Alema: quella per Renzi. Ma adesso per i Liberi & Uguali l'ossessione sta diventando duplice: una rivolta a destra (a Matteo, appunto, l'ex rottamatore da rottamare) e l'altra a sinistra. Perché c'è sempre una sinistra a sinistra della sinistra e ora Potere al Popolo sta conquistandosi - grazie all'effetto novità e al piglio della sua leader, la napoletana Viola Carofalo - un suo spazio anche mediatico.



Mentre i sondaggi addirittura - forse esagerando - parlano della possibilità che questa aggregazione super-combat arrivi al 2 per cento il 4 marzo. Il colmo della beffa, poi, è che Pap abbia rubato a Leu un santino: ossia Jean-Luc Mélenchon. Il leader di France Insoumise, votatissimo dalla gauche ma super pop anche fuori da quel recinto ideologico, sembrava dovesse essere il punto di riferimento della sinistra uscita dal Pd e invece se l'è rubato Pap.



La Carofalo ha invitato Mélenchon la prossima settimana in Italia. Per avere un aiuto nell'ultima fase della campagna elettorale. Leu potrebbe replicare chiamando Corbyn, ma il laburista inglese non sembra proprio un tipo alla D'Alema.

Giovedì 15 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02



