Elezioni, Polverini vince il ricorso: riammessa nel collegio Roma 4 Collatino

di Fabio Rossi

Renata Polverini sarà regolarmente in lizza per confermare il suo seggio alla Camera dei deputati alle elezioni del 4marzo. L’ex governatrice del Lazio, in corsa per Forza Italia, era stata inizialmente esclusa a causa di unmero errore formale nella compilazione dei documenti necessari per la candidatura. Polverini si presenta al collegio uninominale numero 4 di Roma, quello del Collatino. Ma, almomento della formalizzazione, ha firmato il modulo per il collegio numero 6 (Tuscolano), dove era destinata inizialmente. L’istanza di riammissione presentata dalla parlamentare azzurra è stata comunque accolta dall’Ufficio elettorale.

Sabato 3 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:35



