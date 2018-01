Elezioni, Bersani: «Su Lazio e Lombardia proviamo a trovare un accordo». No di Fratoianni

«Stiamo lavorando, faremo di tutto. L'importante è che non sia un'ammucchiata contro la destra o un accordo tra gruppi dirigenti. Serve una proposta alternativa di sinistra rispetto a quella della destra». Lo afferma Pier Luigi Bersani conversando con i cronisti in Transatlantico a chi gli chiede se alla fine si riuscirà a trovare un accordo fra Liberi e uguali e il Pd per sostenere gli stessi candidati alla corsa per la presidenza delle regioni Lazio e Lombardia.



L'ex segretario del Pd ed esponente di Liberi e Uguali spiega che le due realtà sono diverse e che al momento è più semplice arrivare ad un'intesa per sostenere Nicola Zingaretti nel Lazio rispetto a Giorgio Gori, candidato dem per la guida del Pirellone: «Vediamo - aggiunge Bersani - serve una proposta chiara altrimenti le persone non le porti a votare».



«Con Gori in Lombardia è opportuno aprire un confronto sul programma, perché rispetto a Maroni non basta faremeglio, come dice lo slogan Gori, ma si deve cambiare idee e politiche», «nel Lazio non sostenere Zingaretti, un uomo di sinistra, è un errore perché dobbiamo impedire che la Regione passi a Gasparri». Lo scrive su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana ed esponente di Liberi e Uguali.



«Io penso così: con il Pd alle elezioni siamo in competizione e impegnati a battere la sua attuale linea politica, offrendo un sicuro approdo di sinistra ai tanti che quel partito ha deluso; più noi saremo forti più il Pd potrà essere spinto a cambiare» mentre «verso il M5stelle non vedo possibili trattative per ragioni programmatiche e soprattutto ideali (valori costituzionali, concezione della democrazia)», aggiunge Rossi.



«Anche solo discutere - sostiene Rossi - della candidatura di Bassolino in Campania è un autogol perché per la sua storia e la sua popolarità dobbiamo chiedergli umilmente di candidarsi e sostenerlo senza se e senza ma. Non pretendo di avere la verità. È solo quello che io penso».



«Io domani parteciperò all'assemblea di Leu in Lombardia per indicare il candidato di Liberi e Uguali alla regione». Nicola Fratoianni, parlando con l'Adnkronos, chiude invece la porta a ogni possibilità di intesa con Gori in Lombardia. «Leggo appelli di diverse personalità oggi - aggiunge Fratoianni - ma gli appelli alla responsabilità non bastano, qui il punto è il giudizio di merito, il giudizio politico». Un giudizio insufficiente per il leader di Sinistra Italiana a sostenere il candidato Pd in Lombardia. Discorso diverso per quanto riguarda Nicola Ziangaretti nel Lazio. «Lì c'è una discussione aperta. Vediamo», conclude Fratoianni.





