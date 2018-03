Rischio ingovernabilità, il peso del populismo

di Biagio de Giovanni

In vista del 4 marzo è insufficiente metter l’accento quasi soltanto sulla ingovernabilità che si prospetta, sul luogo comune: non ci saranno i numeri per governare. Dappertutto questo è diventato un dato condiviso, perfino nella grande Germania, e si cercano soluzioni. Il fatto è che in Italia questa ingovernabilità può prendere forme particolari ed è su di esse che intendo riflettere. Qual è allora il carattere specifico di un possibile, e per ora previsto, risultato...