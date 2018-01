Dichiarazioni dei redditi: nel 2017 ai partiti 15,3 milioni dai contribuenti: 8 vanno al Pd

Sono 1.228.311, su quasi 41 milioni, i contribuenti che con le dichiarazioni 2017, relative ai redditi dell'anno precedente, hanno scelto di destinare il 2 per mille ai partiti politici. Circa la metà, 602.490 cittadini, hanno scelto il Partito democratico, per un totale vicinissimo agli 8 milioni di euro. Il secondo partito politico nelle scelte dei contribuenti è la Lega, indicata da 172.771 persone per un totale di quasi 1.900 mila euro. Seguono quasi appaiati Sinistra Ecologia e Libertà e Fratelli d'Italia che precedono Forza Italia. In totale la somma che gli italiani hanno lasciato ai partiti politici è di 15.315.289 euro.

GiovedƬ 11 Gennaio 2018



