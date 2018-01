Docenti, il ministero tira dritto: no ai due bonus nello stipendio

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ormai non è più solo una semplice trattativa sindacale per il rinnovo del contratto dei docenti, sul piatto c'è molto di più: c'è l'impalcatura della legge della Buona Scuola. Per i sindacati è tutta da scardinare, utilizzandone le risorse per gli aumenti stipendiali, ma per il ministero dell'istruzione resta blindata. Ed è proprio su questo punto che si sta impantanando la trattativa visto che il ministero, all'indomani dell'avvio della contrattazione, non ha alcuna...