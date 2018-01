Di Maio: «Ecco il programma, chi ci sta?»

di Stefania Piras

dal nostro inviato PESCARA «Voglio lanciare una sfida a tutte le forze politiche: diteci perché non siete d'accordo con questi 20 punti perché ve lo chiederemo la sera del 5 marzo», dice Luigi Di Maio a Pescara dopo aver mostrato le sue venti slide programmatiche. Venti proposte generiche al punto giusto e abbastanza porose. Proposte per tutti i gusti, ma una buona fetta per l'elettorato, e gli eletti, di Lega e centrodestra. Basta guardare le idee sull'immigrazione e la sicurezza, e poi quel «meno...