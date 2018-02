Di Maio nega il buco, ma ordina controlli su 670 bonifici dei suoi

di Stefania Piras

«Io non li posso impalare! È l'unica cosa che non posso fare!», esclama Di Maio agitando le mani davanti alla telecamera delle Iene. Si riferisce ad Andrea Cecconi e Carlo Martelli che hanno sfregiato l'immagine di un M5S in cui si tagliano gli stipendi, mentre loro si trattengono diverse decine di migliaia di euro. Una volta scoperti dalle Iene hanno versato le cifre mancanti. Ma è ormai scattata la paranoia Di Maio che ha ordinato verifiche a tappeto. «Facciamo gli accertamenti su tutti i bonifici che...