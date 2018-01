M5S, Dessì choc: «Ho menato ragazzi romeni». Spunta un post del 2015

Dopo il video in cui compariva in palestra con Domenico Spada, ex campione mondiale di boxe dell'omonima famiglia criminale condannato in primo grado a 7 anni per usura, spunta un post Fb del 2015 in cui il candidato M5S al Senato Emanuele Dessì si vanta di aver «menato un ragazzo rumeno».



«Per la terza volta in vita mia ho dovuto menare a un ragazzo rumeno a seguito di offese gratuite nella sua lingua madre - scriveva Dessì il 26 ottobre 2015 -, purtroppo non si rendono conto che ormai le loro parolacce le capiscono tutti e nessuno ha voglia di farsi dire 'succhiami il c...' dal primo stronzo per strada o farsi sputare addosso. Erano in tre naturalmente, ma una volta cappottato il primo gli altri due hanno preferito evitare...Se avessi fatto le stesse cose quando ero ragazzo nel mio quartiere, probabilmente oggi non la racconterei, il mondo cambia, ma non sempre in meglio». Dessì, candidato M5S nel proporzionale al Senato a Latina, è vicino politicamente alla deputata cinquestelle Roberta Lombardi, candidata alla presidenza della Regione Lazio, «ma non certo il suo braccio destro», commentano da entourage Lombardi.

