«Della Valle a Casablanca». Ma lui nega Lombardi lo scarica: poco trasparente

di Fabio Rossi

L'unica certezza, al momento, è che non farà parte della prossima giunta regionale del Lazio, in caso di vittoria di Roberta Lombardi e del Movimento 5 stelle: la zarina ieri lo ha scaricato, dopo averlo preso in considerazione per il ruolo di assessore alle attività produttive. Per il resto, è giallo sui movimenti di Ivan Della Valle, uno degli otto parlamentari pentastellati messi alla porta da Luigi Di Maio dopo il caso delle mancate restituzioni per il fondo del microcredito. I FONDI O meglio a creare un...