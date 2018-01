De Mita compie 90 anni: «Non siamo riusciti a governare la democrazia»

di Mario Ajello

Verrebbe da definire Ciriaco De Mita, che dopodomani compie gli anni, uno splendido novantenne. Se non fosse che questa è una semplificazione e come tutte le semplificazioni contrasta con lo stile del personaggio. Il quale dal 900 è passato al secolo successivo, senza mai trasgredire alla sua impostazione di fondo: «Quando una cosa complessa ti appare semplice, vuol dire che non l'hai capita». E siamo al demitismo puro. Forse per questo Gianni Agnelli definì l'ex premier e leader dc «un...