Pd, Franceschini chiude le polemiche sui collegi: «Stop alle resistenze su Casini e alleati»

«Chiudiamo subito ogni polemica e resistenza su Casini o su altri esponenti dei partiti alleati candidati comuni nei collegi uninominali, da Bonino a Lorenzin a Tabacci. Le coalizioni portano a questo, come era per l'Ulivo». Così Dario Franceschini, mettendo la parola fine alle polemiche di questi giorni sulle candidature del centrosinistra nei collegi.



«Lo sapevamo già quando abbiamo discusso nel Pd proprio per andare verso una politica di alleanze - conclude. - E' contraddittorio che chi ha sostenuto quella linea oggi resista rispetto a candidati nei collegi di liste alleate».

Marted├Č 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20



