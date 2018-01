Craxi, perché resta un tabù la figura del modernizzatore

di Marco Gervasoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Bettino Craxi è morto il 19 gennaio di diciotto anni fa ma il suo fantasma continua a perturbare la nostra memoria. Vedi, in questi giorni, le dichiarazioni degli sdegnati che il Comune di Sesto San Giovanni gli abbia dedicato una via. Per gli antichi Greci, quando l’anima di un defunto continua a apparire ai viventi, significa che gli Dei vogliono comunicare qualcosa. Almeno tre ci sembrano i segnali che Craxi continua a lanciarci. Il primo: la cosiddetta Seconda Repubblica è nata come un vulnus e una forzatura, provocando...