Centrodestra, il ritiro di Maroni dalla Lombardia cambia gli equilibri

di Marco Conti

Il Cavaliere è tornato. O meglio, non se ne è mai andato a dispetto di coloro che dal ‘94 pensavano, o speravano, che l’imprenditore prestato alla politica tornasse al più presto ad occuparsi a tempo pieno delle sue aziende. Con il vertice di ieri ad Arcore Silvio Berlusconi ha confermato di esserci ancora e di essere l’unico in grado di mettere insieme uno schieramento in grado di vincere. Come avvenuto nel ‘94, nel 2001 e nel 2008. Se poi si conta che nelle altre competizione la sconfitta del centrodestra è sempre stata di misura, si ha la dimensione di un leader che ha una capacità di aggregazione senza eguali.



Quanto poi a governare i risultati sono sempre stato modesti. Le riforme non si sono mai viste, ma non è detto che al Paese non possa piacere anche stavolta proprio questo tipo di immobilismo in salsa liberal-statalista.



Dopo anni di rottamazione e di riforme, alcune fatte altre finite in un flop come quella costituzionale, un certo tipo di continuità senza scossoni può infatti avere una forte capacità attrattiva. Berlusconi le elezioni le vuole vincere o comunque vuole essere lui a dare le carte, qualora uno dei tre schieramenti non dovesse avere i numeri per formare un nuovo governo.



Un obiettivo che l’anagrafe gli permette forse di puntare per l’ultima volta, a differenza di Salvini e della Meloni che possono permettersi un eventuale stop.



Quanto questa diversa prospettiva possa pesare in campagna elettorale è tutto da vedere. Nel frattempo è destinato a tornare in Parlamento Roberto Maroni che lascia la regione Lombardia nel timore di incappare nelle maglie della legge Severino che fa decadere un amministratore regionale o comunale già dopo la sentenza di primo grado.



A gioirne sono prima di tutto i forzisti delle prima ora, Berlusconi in testa, che con Bobo hanno un rapporto di lunga data. Meno sorridente Matteo Salvini che si ritrova con un problema in più, ovvero come vincere in Lombardia, e con un ex quattro volte ministro che oggi in conferenza stampa ha tenuto a sottolineare come lui conosca bene l’arte del governo e sa assumere decisioni. Proprio ciò che manca all'eurodeputato Salvini che fa politica da decenni a Milano e in Lombardia, ma al quale la Lega non ha affidato mai neppure un assessorato.



Luned├Č 8 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06



