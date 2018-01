Centrodestra bloccato sul Lazio: 48 ore per la scelta finale

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sta per arrivare la decisione finale. Dopo un travaglio lungo, difficile, pieno di stop and go. In una partita, quella della scelta del candidato governatore del Lazio per il centrodestra, che non appassiona Berlusconi ma a cui il Cavaliere si è e dovuto dedicare continuamente in questi ultimi giorni. L'accordo con Giorgia Meloni è di vedere il nuovo sondaggio su Gasparri, Pirozzi e Rampelli e poi decidere. Da stamane il report, arrivato ieri sera tardi, è sotto gli occhi del Cavaliere e della leader di Fratelli...