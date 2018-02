Caso rifiuti a Napoli, chat e 900 ore di video sotto la lente: verifiche sul ruolo dell'ex assessore

di Sara Menafra

Ci sono novecento ore di filmati divisi in sette lunghi video realizzati dalla testata giornalistica Fanpage, da questa mattina, nel mirino degli inquirenti della procura di Napoli. Ed il rischio è che ci restino per un certo tempo. Nel corso delle perquisizioni della scorsa settimana, gli inquirenti della Dda hanno dedicato una certa attenzione ad acquisire tutto il materiale registrato dalla redazione che per mesi ha seguito l'ex camorrista Nunzio Perrella mentre si aggirava come «agente infiltrato» tra imprese che si...