Di Maio espelle Caiata da M5S. Ma il candidato in Basilicata: «Non mi ritiro»

Alla fine Luigi Di Maio ha escluso e quindi espulso Salvatore Caiata dal Movimento 5 stelle. Il patron del Potenza calcio indagato per riciclaggio e candidato all'uninominale di Potenza si era già autosospeso professandosi innocente ma non è bastato.



«Al di là delle sue eventuali responsabilità penali che sarà la magistratura ad accertare, per le nostre regole omettere un'informazione del genere giustifica l'esclusione dal MoVimento 5 Stelle», ha scritto il leader M5s Luigi Di Maio in un post su Fb. E ancora: «Caiata sapeva di questa inchiesta dal 2016 e non ne ha informato i vertici M5S quando si è candidato. Questa omissione gli è valsa l'espulsione

.



«State tranquilli: non mi ritiro, sono più TOSTO di prima!», scirve su Facebook Salvatore Caiata, utilizzando l'aggettivo «tosto», un termine da lui spesso utilizzato per commentare le partite del suo Potenza calcio, primo in classifica del girone H della serie D, e alcune fasi di questa campagna elettorale con il Movimento cinque stelle.



«Per me stamattina non è stato un buon risveglio, perché mi sono trovato coinvolto in questo ciclone mediatico che mi lascia sbalordito, triste, dispiaciuto, furibondo, con chi senza pietà e senza sapere distrugge la vita di una persona che si è sempre comportata per bene. Sono totalmente convinto della mia buona volontà, della mia buona fede e della mia innocenza ma non voglio che il MoVimento 5 Stelle abbia alcun danno da questa vicenda perché nulla c'entra. Per questo metto totalmente a disposizione tutta la documentazione che possa servire per chiarire questo attacco che mi viene rivolto e mi autosospendo dal Movimento». Questo il post di Caiata comparso su Facebook.