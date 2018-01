L’effetto sui partiti/ Dopo Brexit eurocritici e non più euroscettici

di Marco Gervasoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ma davvero il 4 marzo si giocherà un nuovo 18 aprile 1948? Come settant’anni fa la tenzone riguardò il rimanere nel campo occidentale, tra poche settimane, secondo alcuni, dovremmo decidere se restare in Europa. Quasi che il 4 marzo si fronteggiassero due schieramenti, uno pro-Europa e uno anti-Europa, una sorta di riedizione della sfida Macron-Le Pen di qualche mese fa o del referendum sulla Brexit nel Regno Unito. A noi questa sembra una lettura sconnessa con il reale, e non solo perché crediamo poco alle analogie...